إيران: فرصة العودة للالتزامات النووية ستضيع إذا أصرت واشنطن على التنازلات

2021/01/22 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬ذكّرت‭ ‬إيران‭ ‬الجمعة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بما‭ ‬تعتبره‭ ‬متطلبات‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وهي‭ ‬الرفع‭ “‬غير‭ ‬المشروط‭” ‬للعقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬وعدم‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ “‬انتزاع‭ ‬تنازلات‭” ‬منها‭.‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬منصبه،‭ ‬نشر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬مقالا‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬فورين‭ ‬أفيرز‭” ‬الأميركية‭ ‬حول‭ ‬نظرة‭ ‬بلاده‭ […]

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