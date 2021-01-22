يعرفه العراقيون جيداً.. أوستن على رأس البنتاغون

2021/01/22 | 23:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبح وزير الدفاع الأميركي الجديد، لويد أوستن، أول شخص من أصل أفريقي يقود البنتاغون على مدار تاريخ الولايات المتحدة، ليكون تعيينه إنجازا جديدا يسجل في ملف تمثيل أصحاب البشرة الملونة في مؤسسات الدولة.وحصل أوستن على موافقة مجلس الشيوخ لتعيينه وزيرا للدفاع، الجمعة، بعد دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اختار أوستن للمنصب في ديسمبر الماضي بعد حوالى شهر من فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية.وتعهد أوستين بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي بعد مشاركة جنود بملابس […]

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أوستن على رأس البنتاغون عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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