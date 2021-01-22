استقرار إنتاج النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الخامس

2021/01/22 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: واصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الاستقرار للأسبوع الخامس على التوالي، مع تراجع صادرات الخام الأمريكية.

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