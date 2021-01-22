بايدن: الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة تتفاقم

2021/01/22 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: إجراءات لمنع استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقةأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الغاز المحلي أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في عملية اتسيراد الغاز الإيراني ، فيما اشارت الى ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج من الاستهدافات المتكررة للطاقة.

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