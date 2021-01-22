وزير الزراعة يعلن تصدير 5 آلاف طن طماطم إلى السعودية

2021/01/22 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، موافقة الوزير على تصدير خمسة آلاف طن من محصول الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2021)، إنه "تمت الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، من الفائض عن الإستهلاك المحلي"، مبينا أن "مجموع ما تم تصديره من المحاصيل الزراعية، الى المملكة وصل إلى 12500 طن، خلال 32 يوما، وفي اطار تعظيم موارد الدولة".

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