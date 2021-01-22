العراق يصدر 5 الاف طن من محصول الطماطم إلى السعودية

2021/01/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تصدير 5 الاف طن من محصول الطماطم الى السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، أنه "وافق على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية".

واضاف أن "مجموع الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى السعودية بلغ 12500 طن خلال 32 يوماً".

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