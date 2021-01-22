الزراعة توافق على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية

2021/01/22 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، عن الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، من الفائض عن الإستهلاك المحلي، ليصل مجموع ما تم تصديره من المحاصيل الزراعية، الى المملكة، إلى 12500 طن، خلال 32 يوما، في اطار تعظيم موارد الدولة./انتهى7

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