2021/01/22 | 23:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئيس الأميركي جو بايدن: لا يمكننا أن نترك الأمريكيين يجوعون أو يطردون من بيوتهم أو يفقدون وظائفهم.

– بايدن: نواجه أكبر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

– بايدن: علينا أن نتصرف بحزم وجرأة في خطة المعالجة الاقتصادية.

– بايدن: 14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم وكثير منهم مهددون بالطرد من منازلهم.

– بايدن: أوعزت لإدارتي أن تضع قيودا على البنوك لاستعادة إيجارات المنازل.

– مرشحة بايدن للخزانة الأميركية: الإدارة الجديدة ستراجع العقوبات على إيران للتأكد من أنها هادفة وفعالة.

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