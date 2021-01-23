الشابندر عن تفجير الطيران: حلقة أولى من مسلسل معد للعراق

2021/01/23 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

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عزت الشابندر

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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كشف السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الجمعة، عن موجة تفجيرات قادمة، "لتقويض الاستقرار في العراق"، مشددا على أهمية معرفة الجهة التي تقف وراء "الحلقة الاولى من مسلسل التفجيرات" لمواجهة الموجة.

ودعا الشابندر في تغريدة على "تويتر"، اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، إلى "معرفة الجهة التي تقف وراء الحلقة الاولى من مسلسل التفجيرات القادمة بالادلة المثبتة وليس بالتكهنات".

وأكد انها "الخطوة الأهم في مواجهة موجة الارهاب المعدة لتقويض الاستقرار في العراق".

وكان الشابندر قد قال في تغريدة سابقة ان "توقيت ومكان التفجيرات الارهابية الاخيرة تكشف وتؤكد الطبيعة العدوانية واللاانسانية لمن يقف وراءها، وتدعو الى اعادة النظر في جميع مفاصل ومواقع الاجهزة الامنية وابعادها عن قواعد المحاصصة والفساد".

وشهدت بغداد أمس تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي في ساحة الطيران وسط العاصمة، راح ضحيته "32 شهيدا و110 جريحا" بحسب احصائية وزارة الصحة، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وسط إدانات محلية ودولية للهجوم.

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