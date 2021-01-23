القانونية النيابية توضح بشأن تعديل قانون الانتخابات

2021/01/23 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 42 دقیقة

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قالت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، ان مجلس النواب مستعد لتعديل قانون الانتخابات بشرط ان لايمس التعديل النظام الانتخابي والدوائر المتعددة، فيما أشارت إلى ان الحكومة ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات لم تبد حتى الان اي رغبة بتعديل قانون الانتخابات.

وذكر رئيس اللجنة، النائب، محمد الغزي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، ان "مجلس النواب مستعد لتعديل قانون الانتخابات اذا رغبت السلطة التنفيذية بذلك وقامت بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص"، مشيرا الى انه "يجب ان لايمس تعديل قانون الانتخابات النظام الانتخابي والدوائر المتعددة".

وأوضح الغزي، ان "الحكومة ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات لم تبد حتى الان اي رغبة بتعديل قانون الانتخابات، وان المقترحات التي وصلت الى مجلس النواب كانت تتعلق بالدوائر المتعددة فقط"، معربا عن اعتقاده، ان "مجلس النواب لن يقوم بأي تعديل بقانون الانتخابات ان لم يأت التعديل من السلطة التنفيذية".

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