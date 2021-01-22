2021/01/23 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت تغريدة على تويتر في جدل كبير بين مرتدي الموقع في السعودية الذين كتبوا آلاف التغريدات تعقيبا عليها وانتقادا لمحتواها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بنت شوراع".. سعودية تثير موجة غضب على تويتر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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