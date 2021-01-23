بايدن يعرض خطته الاقتصادية: علينا التحرك فوراً

2021/01/23 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات "حازمة وجريئة".

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الجمعة في البيت الأبيض بعرض خطته الخاصة بتقديم مساعدات اقتصادية في ظل الجائحة: "الأزمة تتفاقم، الوضع لا يتحسن لأنها مستمرة في التفاقم".

وأشار بايدن إلى أن "الأمريكيين يرون أن رواتبهم تنخفض" مضيفا: "علينا أن نتحرك، فورا.



يجب العمل بطريقة حازمة وجريئة".

وأكد الرئيس الأمريكي الجديد: "لا يمكننا فعل أي شيء لتغيير سير الجائحة خلال الأشهر المقبلة".

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