بايدن يتوقع

2021/01/23 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 الف وفاة في الولايات المتحدة.

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