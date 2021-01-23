2021/01/23 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط تستضيف جولة المناصب السيادية بين طرفي الأزمة الليبية الرباط - عبدالحق بن رحمون باهتمام بالغ، تطلعت وسائل إعلام مغربية ، إلى ترقب حدوث بوادر انفراج في القادم من الأيام لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبغداد، بعد طول انتظار.
وهناك من عبر عن تفاؤله في عودة العلاقات الدبلوماسية، لجني ثمارها على المستوى الاقتصادي، كما كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات مغربية عراقية.. لانفراج دبلوماسي وإعادة فتح سفارة الرباط ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهناك من عبر عن تفاؤله في عودة العلاقات الدبلوماسية، لجني ثمارها على المستوى الاقتصادي، كما كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات مغربية عراقية.. لانفراج دبلوماسي وإعادة فتح سفارة الرباط ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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