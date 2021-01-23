مباحثات‭ ‬مغربية‭ ‬عراقية‭.. ‬لانفراج‭ ‬دبلوماسي‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬سفارة‭ ‬الرباط‭ ‬ببغداد

2021/01/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬تستضيف‭ ‬جولة‭ ‬المناصب‭ ‬السيادية‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية الرباط‭ ‬‭-‬‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون باهتمام‭ ‬بالغ،‭ ‬تطلعت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مغربية‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬حدوث‭ ‬بوادر‭ ‬انفراج‭ ‬في‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الرباط‭ ‬وبغداد،‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭.‬وهناك‭ ‬من‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬لجني‭ ‬ثمارها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ […]

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