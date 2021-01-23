نحو سفارات منتجة

2021/01/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق ليس في أفضل أحواله كدولة يمكن لها أن تتوسع في كوادرها وممثلياتها في عواصم العالم ومدنه الكبيرة من دون تدقيق ومراجعات صارمة.والمسألة ليست ترشيداً في النفقات أن ندعو الى ترشيق هياكل وزارة الخارجية والسفارات، وانما هناك ناحية تخص الاداء والوظائفية والاهداف المرسومة من وجود سفارة في بلد معين ، وماهي […]

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