2021/01/23 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المانيا تطالب العراق بتسليم داعشي ومكافحة الارهاب تلاحق التنظيم في 3 محافظات لندن – برلين – الزمان- بغداد -عبدالحسين غزال تبنى رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل سعد البزّاز عائلة اخوين شهيدين ارتقيا الى سماء الخلود في الهجوم الارهابي الذي تبناه تنظيم داعش ضد سوق للفقراء في ساحة الطيران ببغداد الخميس.
وظهر السيد لؤي والد الشهيدين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزّاز يتكفل عائلة الأخوين عمر وعلي الشهيدين في الهجوم الارهابي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وظهر السيد لؤي والد الشهيدين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزّاز يتكفل عائلة الأخوين عمر وعلي الشهيدين في الهجوم الارهابي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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