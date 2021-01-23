البزّاز‭ ‬يتكفل‭ ‬عائلة‭ ‬الأخوين‭ ‬عمر‭ ‬وعلي‭ ‬الشهيدين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الارهابي‭ ‬

2021/01/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانيا‭ ‬تطالب‭ ‬العراق‭ ‬بتسليم‭ ‬داعشي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬تلاحق‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬محافظات لندن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭- ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال تبنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬سعد‭ ‬البزّاز‭ ‬عائلة‭ ‬اخوين‭ ‬شهيدين‭ ‬ارتقيا‭ ‬الى‭ ‬سماء‭ ‬الخلود‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الارهابي‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ضد‭ ‬سوق‭ ‬للفقراء‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطيران‭ ‬ببغداد‭ ‬الخميس‭.‬وظهر‭ ‬السيد‭ ‬لؤي‭ ‬والد‭ ‬الشهيدين‭ […]

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