محدث.. سهم

2021/01/23 | 01:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "أي بي إم" بحوالي 10 بالمائة عند إغلاق تداولات اليوم الجمعة، بعد هبوط الإيرادات الفصلية.

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