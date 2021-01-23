محدث.. سهم

2021/01/23 | 01:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض سهم "إنتل" بأكثر من 9 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، رغم الإعلان عن نتائج أعمال فصلية تجاوزت التوقعات.

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