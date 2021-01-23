حول كتاب إنجلز: -ضد دوهرنج- الذي اعتبره ماركس -المدخل للاشتراكية العلمية- - خليل اندراوس

2021/01/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس ألّف إنجلز كتاب "ضد دورهنج" في اعوام 1876 – 1878، وكانت تلك فترة التطور السريع والسلمي نسبيا للرأسمالية، الى جانب ذلك لوحظ انعطاف جوهري في تاريخ الانتاج الرأسمالي حتى ذلك الحين، فقد تسببت الازمة الاقتصادية العالمية عام 1873 في نمو متسارع للاتحادات الاحتكارية، وبدأت مرحلة الانتقال من الرأسمالية ما قبل الاحتكارية الى الرأسمالية الاحتكارية وهي المرحلة التي انجزت على تخوم القرنين التاسع عشر والعشر ......





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