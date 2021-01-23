في رحيل المناضل النقابي الشيوعي اللبناني العريق مُرسل حسين مُرسل - جهاد عقل

2021/01/23 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل فُجعت الحركة النقابية اللبنانية بداية هذا الشهر بالرحيل المفاجئ للمناضل النقابي الشيوعي المعروف مُرسل حسين مُرسل، ابن بلدة كفر ملكي قضاء صيدا جنوب لبنان، ووفق ما نُشر عن أسباب الوفاة، فكان السبب إصابته بڤ-;-يروس كورونا اللعين، وهو في سن الثامنة والثمانين من العمر.



للنقابي الشيوعي المخضرم مُرسل مُرسل تاريخ نضالي حافل ضمن الحركة النقابية اللبنانية عامة، خاصة وأنه من الرعيل الأ ......





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