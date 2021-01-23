الفلسفة المعادلاتية و تحليل الحرية - حسن عجمي

2021/01/23 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية الحرية على أنها معادلة رياضية على النحو التالي : الحرية = كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة ÷ السلوكيات اللاأخلاقية.



هذا يعني أنَّ الحرية تساوي كل السلوكيات الأخلاقية الممكنة مقسومة رياضياً على السلوكيات اللاأخلاقية.



تملك هذه المعادلة فضائل عديدة منها أنها تنجح في التعبير عن أنَّ البشر أحرار رغم أنَّ الكون محكوم بالعلاقات السببية و القوانين الطبيعية.



إحدى المشا ......





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