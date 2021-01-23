2021/01/23 | 02:11 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محكمة تطلب برفع الحصانة عن الصيادي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
طالبت محكمة في مدينة الكوت برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي.
وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة فإن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محكمة تطلب برفع الحصانة عن الصيادي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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