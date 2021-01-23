2021/01/23 | 02:11 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالبت محكمة في مدينة الكوت برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة فإن ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محكمة تطلب برفع الحصانة عن الصيادي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محكمة تطلب برفع الحصانة عن الصيادي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).