"شياطيني تغلبت عليّ".. قتلت أطفالها وأحرقت المنزل قبل أن تنتحر

2021/01/23 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات المحلية في ولاية ويست فرجينيا الأميركية، الخميس، عن قتل امرأة لأفراد من أسرتها ومن ثم حرق منزلها قبل أن تنتحر بسبب غضبها من عمل زوجها بعيدا عن المنزل، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

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