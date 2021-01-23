العراق .. سمفونية الموت!! - زكي رضا

2021/01/23 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا الى أرواح شهداء ساحة الطيرانإلى تلك البسطات الفقيرة التي كانت بالكاد تُطعم أصحابهاالى أرامل وأيتام العراقالى ما تبقّى من ضمائر تشعر بهول الكارثةمن ساحة الطيران، طارت الى الله يوم أمس أجساد ممزّقة تشتكي إليه ما حلّ بها.



أجساد نحيلة هدّها الدين جوعاً لفساد أئمته، وفقراً للصوصية قادته، وخوفاً ورعباً لسطوة أحزابه وميليشياته وعصاباته، وموتاً لإجتماع سقيفة و"كسر" ضلع!ستقف هذه ......





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