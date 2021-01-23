المرجع السيستاني يدعو لإفشال مخططات الأعداء

2021/01/23 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أدان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني التفجير الارهابي الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى في الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، داعياً إلى إفشال خطط الأعداء.

وأفاد مكتب المرجع الأعلى في بيان بأنه “مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الأبرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ب‍بغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حيّ».

وأضاف البيان “اننا إذ نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة الى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع الى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني من جوانب شتى».

بدوره أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عدم سماحه للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة بأن تعود.

وقال السيد الصدر، في تغريدة على “تويتر”: “لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة بأن تعود، فكلنا جنود مجندة.



سواء أكان ذلك فعل الإرهابيين أم المحتلين أم الخارجيين أم الفاسدين”، وأضاف: “وطننا أغلى من كل شيء».

كما أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة بغداد، وجدد الأزهر في بيان تأكيده أن “الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعي تكاتف جميع الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها لدرء خطر الإرهاب».

ودعا البيان الى “تغليب المصلحة العليا للعراق”، متقدماً في الوقت نفسه “بخالص العزاء والمواساة للشَّعب العراقي وضحايا العمليات الإرهابية البغيضة».

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