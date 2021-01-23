الكونغرس الأميركي يحدد موعد محاكمة ترامب

2021/01/23 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ستبدأ في الثامن من فبراير القادم.

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