ركضت وراء سيارة الإسعاف.. كلبة تنتظر مالكها المريض خارج المستشفى عدة أيام

2021/01/23 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضت كلبة مخلصة أياما تنتظر خارج مستشفى في شمال تركيا حيث كان مالكها المريض يتلقى العلاج.

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