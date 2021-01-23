3 صواريخ تستهدف محيط مطار بغداد

2021/01/23 | 03:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت 3 صواريخ فجر السبت محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وسقط صاروخ على منزل بمنطقة حي الجهاد قرب مطار بغداد.

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