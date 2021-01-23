مساع لإنقاذ أولمبياد طوكيو باللقاح ضد كورونا

2021/01/23 | 04:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ذكرت صحيفة تليجراف، أن اللجنة الأولمبية الدولية تنسق مع منظمة الصحة العالمية، لحصول كل الرياضيين على لقاح كوفيد-19، لإنقاذ أولمبياد طوكيو هذا العام.

وتأجلت الألعاب من صيف 2020، إلى 23 تموز 2021، بسبب جائحة كورونا.

ونفت الحكومة اليابانية تقريرا صحفيا، الجمعة، نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن الألعاب ستلغى، مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ، بسبب عدوى كوفيد-19.

وفي العام الماضي، كانت الحكومة اليابانية تضع آمالها، على التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، يساعد على إقامة الأولمبياد بصورة آمنة.

لكن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، قال في الآونة الأخيرة، إن التطعيمات ليست إلزامية لمشاركة الرياضيين في الأولمبياد.

وقال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020، في وقت سابق، إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19، في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم، في ظروف آمنة.

وهناك مخاوف عامة، من أن قدوم الرياضيين سينشر الفيروس.

وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة، أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين، لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.

المصدر: كورة

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