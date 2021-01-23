هجوم صاروخي قرب مطار بغداد كان يستهدف القوات الأميركية

2021/01/23 | 04:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت 3 صواريخ فجر السبت محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وسقط صاروخ على منزل بمنطقة حي الجهاد قرب مطار بغداد.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بانطلاق عملية أمنية واسعة للبحث عن منصة إطلاق الصواريخ.

إلى ذلك أضاف أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القوات الأميركية قرب مطار بغداد.

وأشار إلى أن محاولة استهداف قواعد أميركية بالعراق تعد الأولى في عهد الرئيس جو بايدن.

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