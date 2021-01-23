2021/01/23 | 04:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إخبارية بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي ،وقد تم سماع أصوات صفارات الانذار في المكان بعد الهجوم بحس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "فيكتوريا" الاميركية قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "فيكتوريا" الاميركية قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).