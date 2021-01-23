شركة طيران عربية تحصل على أعلى تصنيف عالمي في إجراءات السلامة

2021/01/23 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران لمسافات طويلة في العالم تحصل على التنصيف الأعلى لسلامة الطيران ضد كوفيد، من سكاي تراكس.

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