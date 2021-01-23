انفجار مرفأ بيروت.. الشبهات تحوم حول شركة مسجلة في بريطانيا

2021/01/23 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائبان بريطانيان، الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا يشتبه في صلتها بالانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في بيروت، بعد أن وجدت رويترز أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.

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