2021/01/23 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجیة الامیرکیة انها ستستثني "فئة من العراقيين" من برنامج قبول اللاجئين لفترة معينة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هم العراقيون الذين استثنتهم الخارجية الاميركية من قرار اللجوء؟!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هم العراقيون الذين استثنتهم الخارجية الاميركية من قرار اللجوء؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).