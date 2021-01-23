2021/01/23 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن مفاجئا تبنى عصابة "داعش" الوهابية التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد، والذي اسفر عن استشهاد 32 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين.ول...

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