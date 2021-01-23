إنقاذ 117 مهاجرا بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا

2021/01/23 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعود إبراهيم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية لـ "الحرة" اليوم السبت إن عناصر البحرية أنقذوا 117 مهاجرا في عمليتين منفصلتين يومي الخميس والجمعة الماضيين قبالة السواحل الليبية.

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