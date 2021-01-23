وزير الخارجية اليمني يدين تفجير بغداد ويدعو لتعاون عربي

2021/01/23 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية اليمني "هشام شرف عبدالله" بشدة، التفجير الإجرامي المزدوج الذي استهدف المواطنين بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى....

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