تفجير ساحة الطيران.. هذه قصة شقيقين من الضحايا

2021/01/23 | 07:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتتفاعل كثيرون مع رحيل الشقيقين عمر وعلي، أحد ضحايا التفجير الذي وقع في ساحة الطيران، وانتشرت صورة تجمعهما معا على مواقع التواصل. وتفاعل النشطاء بحزن وأسى مع فيديو لوالد الشقيقين وهو يصرح بأسماء ولديه اللذين قتلا في الهجوم، في مشهد مثير للأسى. وقتل 32 مدنيا على الأقل، وأصيب أكثر من 110 أشخاص آخرين، في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في سوق …

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