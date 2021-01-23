واشنطن تعلق برنامج قبول فئة من اللاجئين العراقيين

2021/01/23 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى الخارجية الأميركية

فوتو: ارشيف

منذ 42 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستعلق لـ90 يوما برنامج قبول اللاجئين العراقيين من الذين ساعدوا في الجهود الحربية الأميركية.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشر أمس الجمعة، 22 كانون الثاني 2021، حيث أفادت ان "هذا القرار جاء بعد أن كشفت السلطات يوم الجمعة أن البرنامج المعني قد تم انتهاكه في محاولة لسرقة ملفات اللاجئين".

وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية، دانييل سميث، أن "السلطات بحاجة إلى دراسة نقاط الضعف في برامج اللاجئين العراقيين، لكنه أصر على أن برنامج اللاجئين الأوسع لا يزال آمنا".

وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" ذكرت في وقت سابق، ان عشرات الآلاف من طلبات اللجوء تمت معالجتها من خلال هذا البرنامج على مر السنين.

يشار إلى ان برنامج اللاجئين العراقيين الخاص تم إنشاؤه في سنوات رئاسة جورج بوش، وكان الهدف منه مكافأة العراقيين الذين عملوا كمرشدين أو مترجمين لفائدة الولايات المتحدة خلال الحرب هناك، إذ أنهم غالبا ما قاموا بمخاطر شخصية كبيرة وأصبحوا أهدافا للانتقام بسبب مساعدة الأميركيين.

ر.إ

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