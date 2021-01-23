إدارة بايدن: سنراجع الاتفاق مع طالبان

2021/01/23 | 08:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأظهرت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، مواقف غير حاسمة في ملفات دولية مهمة مختلفة، مثل الإيغور المضطهدين في الصين، واتفاق السلام مع الطالبان، الذي أعلنت أنها ستراجعه. وقال البيت الأبيض؛ إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي الجمعة، أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام …

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