البرلمان.. يبقي ضربية الدخل في مسودة الموازنة ويجري تغيرات على استقاطع الرواتب

2021/01/23 | 08:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعتزم اللجـنـة المالية إنهاء صـيـاغـة موازنة 2021 وطرحها للتصويتّ نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، في حين دعت هيئة رئاسة البرلمان، الى ضـرورة زيـادة التخصيصات للأجهزة الامنية في ظل الوضع الأمني الحالي.وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريح صحفي اليوم السبت : إن “اللجنة المالية مستمرة في مناقشاتها بشأن الموازنة …

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