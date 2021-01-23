2021/01/23 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراجعة شاملة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط مع بداية ولاية الرئيس جو بايدن..فكيف يبدو المستقبل؟

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