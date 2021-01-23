مجلس الأمن يعلق على تفجيرات بغداد ويوجه رسالة مهمة للدول

2021/01/23 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس الأمن الدولي بتقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة....

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