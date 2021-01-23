مستشار رئيس الجمهورية: حكومة الكاظمي غير قادرة على إدارة الانتخابات

2021/01/23 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رأى مستشار رئيس الجمهورية سليم الجبوري، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اعتبر أن الكاظمي ابرز المستفيدين من تأجيل الانتخابات.

وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، “لا اعتقد ان حكومة الكاظمي قادرة على ادارة ملف الانتخابات القادمة بسيطرة تامة”، مرجحا “تكرار تجربة انتخابات ٢٠١٨”.

وأضاف ان “الكاظمي ابرز المستفيدين من تأجيل الانتخابات حتى يعيد ترتيب اموره ويلملم شتاته”.

من جانب آخر رأى الجبوري وهو رئيس البرلمان السابق أن “الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب المستقيل (ابو مازن) مبني على مصالح”، مرجحا ان “يكون هناك تحالف انتخابي بينهما”.



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