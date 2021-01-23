المالية النيابية تعلن اجراء تغيير بشأن استقطاع الرواتب وتحدد الوضع النهائي للدولار

2021/01/23 | 08:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عزمها إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، محددة ما وصفتها بانها “أكبر معضلة” للموازنة، فيما لفتت الى تغيير فقرة الاستقطاعات من الرواتب بفقرة أخرى.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.وأضاف، أن “أكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل […]

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