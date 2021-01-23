نائب عن سائرون: تأجيل موعد الانتخابات ليس من اختصاصات الحكومة

2021/01/23 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

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النائب رياض المسعودي

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، السبت، أن تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحية رئيس الوزراء، ملمحا لوجود ضغوط سياسية دفعت مفوضية الانتخابات الى اقتراح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة.

وقال المسعودي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 23 كانون الثاني 2021، إن "الانتخابات المبكرة تعتمد على المادة 64 من الدستور وليس المادة 56، كما ان المادة 64 تشير الى انه عندما يحل مجلس النواب نفسه يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها 60 يوما الى اجراء الانتخابات، لذلك فان تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحية رئيس الوزراء".

واضاف انه "يفترض بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون الجديد تهيئة قاعدة بيانات جديدة واعادة تقسيم نظام الدوائر والعمل بنظام البطاقة البايومترية الطويلة الامد".

وأشار إلى " المفوضية كانت قد اعلنت في اكثر من محفل استعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة".

من جانبه أفاد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، النائب شيروان الدوبرداني، ان "تأجيل الانتخابات جاء لغرض اكمال الاستعدادات الخاصة بالاقتراع"، مؤكدا ان الاستعجال بإجرائها سيضرب الديمقراطية والنزاهة.

وأوضح ان "الغاية من اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي النزاهة والعدالة والشفافية، وهذا ما يطلبه المواطن الذي يرغب بالذهاب الى صندوق الاقتراع لانتخاب من يراه مناسبا".

ولفت الى ان "عدم تثبيت موظفي المفوضية المتعاقدين من ابرز المشكلات التي تعترض اجراء الانتخابات في وقتها المقترح، اضافة الى وجود مشكلات فنية لدى المفوضية بعد تغييرها باعتبارها جديدة ولا تملك الخبرة الكافية لادارة الانتخابات".

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء صادق الأسبوع الماضي، على تأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية الى العاشر من تشرين الاول المقبل، بدلا من السادس من شهر حزيران المقبل.

ر.إ

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