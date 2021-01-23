خنقت نفسها...وفاة طفلة إيطالية خلال تحد على 'تيك توك'

2021/01/23 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

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شعار تطبيق تيك توك

فوتو: ارشيف

منذ 33 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بان طفلة في العاشرة من عمرها تعرضت للوفاة الدماغية، بعد مشاركتها في تحد لـ"خنق النفس" على تطبيق "تيك توك".

وبحسب وكالة "إنسا" فأن التحدي كان موجها للأطفال، ويهدف إلى الغياب عن الوعي لبضع ثوان ومشاركة التجربة عبر التطبيق، وقد عثر على الطفلة بعد مفارقتها الوعي حيث كانت قد أحكمت ربط حزام حول رقبتها، وقرر والدا الطفلة التبرع بأعضائها بعد التحقق من وفاتها.

وحذر خبراء من المشاركة في تحديات "تيك توك"، التي يؤدي بعضها إلى الدخول في غيبوبة وإلى أعطال في الدماغ ويصل الأمر أحيانا حد الوفاة.

ورصد مؤخرا عدد من حالات الوفاة لبعض مستخدمي التطبيق، لاسيما الأطفال، جراء المشاركة بتحديات وأعمال خطيرة بهدف نشرها، ففي منتصف العام الماضي، فارق طفل مصري بعمر عشر سنوات الحياة بعد مشاركته بتحد مشابه، عرف بـ"تحدي المشنقة".

وفي هذا التحدي يشنق بعض الشباب أنفسهم من خلال حبل لمدة من الوقت ليروا من يمكنه الصمود لوقت أطول.

كما انتشر العام الماضي، عبر التطبيق، تحد آخر اسمه "كسارة الجمجمة"، فقد البعض قدرتهم على الحركة بعد المشاركة فيه.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا وفاة مراهق بعمر 15 عاما، بعد مشاركته بتحد لتناول كميات قاتلة من دواء للحساسية هو "بينادريل"، لاقى رواجا بين المراهقين عبر "تيك توك".

ر.إ

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