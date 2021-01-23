2021/01/23 | 08:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يواجه أول دعوة قضائية ضده) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يواجه أول دعوة قضائية ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).