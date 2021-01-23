دراسة: تربية الأطفال على لغتين تنشئ بالغين أكثر انتباها وكفاءة

2021/01/23 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة بريطانية أن البالغين الذين نشأوا وهم يتحدثون لغتين مختلفتين يمكنهم تركيز انتباههم في مهام مختلفة بشكل أسرع من أولئك الذين يتعلمون لغة ثانية في وقت لاحق.

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