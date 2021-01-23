ممثل قائد الثورة في العراق يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد

2021/01/23 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبي الحسيني بیانا أدان فيه التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد....

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